Спортните новини:
Александър Николов: Целим се в златото
Автор: Георги Куситасев 12:21Коментари (0)142
© volleyballworld.com
Българската мегазвезда Александър Николов беше много щастлив след класирането на финал на Световното първенство по волейбол за мъже, което продължава във Филипините. Това е първо класиране на страната ни на подобен финал от 1970-а година насам! 

"Невероятно е наистина, не мога да повярвам, благодаря ви. Утре излизаме на финал. Целим се в златото, но и друг медал ще бъде успех“, заяви Николов, който вкара уникалните 31 точки! 

"Да, винаги съм казвал, че момчетата правят всичко възможно, за да ме поставят в най-добри условия, особено в днешния мач“, коментира още звездата на България.

"Страшно много ви благодаря. Прибираме се медалисти, утре излизаме да оцветим в злато медала, обичаме ви“, завърши Николов на чист български език.
Статистика: