Волейболистите на България дадоха всичко от себе си и изиграха страхотен мач, но въпреки това не успяха да спечелят историческа първа световна титла за нашата страна! "Лъвовете" отстъпиха на Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) гейма във финала на Мондиала, който приключи във Филипините.



Битката за титлата се игра в страхотна атмосфера пред над 15 000 зрители в зала "Mall of Asia Arena" в столицата Манила.



Така България спечели втори сребърен медал от световни първенства (след 1970 година), като освен това имаме и четири бронзови отличия.



Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини завършиха шампионата на планетата с 6 победи и само една загуба, какъвто всъщност е и активът на новия (стар) шампион Италия.



България игра в състав:



Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Георги Татаров, Венислав Антов, Преслав Петков, Димитър Добрев-либеро).