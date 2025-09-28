ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (11)
Горе главите, момчета! България е световен вицешампион по волейбол!
Автор: Стойчо Генов 15:20Коментари (0)778
© FIVB
виж галерията
Волейболистите на България дадоха всичко от себе си и изиграха страхотен мач, но въпреки това не успяха да спечелят историческа първа световна титла за нашата страна! "Лъвовете" отстъпиха на Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25) гейма във финала на Мондиала, който приключи във Филипините.

Битката за титлата се игра в страхотна атмосфера пред над 15 000 зрители в зала "Mall of Asia Arena" в столицата Манила.

Така България спечели втори сребърен медал от световни първенства (след 1970 година), като освен това имаме и четири бронзови отличия.

Възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини завършиха шампионата на планетата с 6 победи и само една загуба, какъвто всъщност е и активът на новия (стар) шампион Италия. 

България игра в състав:

Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков - Дамян Колев-либеро (Георги Татаров, Венислав Антов, Преслав Петков, Димитър Добрев-либеро).
Още по темата: общо новини по темата: 326
28.09.2025
28.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
27.09.2025
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Италия поведе на България в битката за световната титла във волейбола
 Десетки в Пловдив викат в подкрепа на волейболните ни национали
 С иди ми, дойди ми няма как да стане! Пустият стадион прави отвратително впечатление
 Марица запази мястото си на върха, 16-годишен дебютира при класическа победа
 Има сделка! Томаш се договори с Ботев, идва с познатия си екип, но без Бащата
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: