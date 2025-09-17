ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (17)
България прегази и Чили, чакаме съперника си на осминафиналите
Автор: Стойчо Генов 10:06Коментари (0)340
© FIVB
Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) гейма за малко повече от час и десет минути игра в третия си мач от световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда във Филипините.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2.

На 1/8-финалите следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин над Колумбия с 3:2. Но ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, то България ще срещне именно кубинците в директните елиминации. 

На старта на мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения. 

България започна в титулярния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България със 17 точки - 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента.

Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7.
Още по темата: общо новини по темата: 307
15.09.2025
15.09.2025
13.09.2025
27.08.2025
13.08.2025
30.07.2025
предишна страница [ 1/52 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Изненада! Арда може да изпълни желанието на Попето да завърши кариерата като пич
 Мартин Русков: Бях щастлив, че получих оферта от толкова голям клуб
 Важно за феновете, които ще подкрепят Локо на стадиона в Бистрица
 Ливърпул започва похода си в Шампионска лига навръх рождения ден на Арне Слот
 Помните ли го? Бивш играч на Локо герой при историческа победа в Шампионската лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: