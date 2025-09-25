ИЗПРАТИ НОВИНА
България играе полуфинал на Световното, докато си пием кафето в събота
Автор: Румяна Пензова 19:25Коментари (0)231
© volleyballworld.com
Волейболният мач между националните отбори на България и Чехия от полуфиналите на Световното първенство във Филипините ще се играе в събота от 9:30 часа българско време, съобщиха от Световната волейболна федерация.

Срещата ще бъде първа в програмата от полуфиналите в Пасай Сити.

Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.
