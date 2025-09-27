ИЗПРАТИ НОВИНА
Стоичков: Донесете ни титлата, лъвове!
Автор: Цвети Христова 13:52Коментари (0)662
© Facebook
Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев! Това заяви футболната легенда минути, след като стана ясно, че "лъвовете" ще спорят за световната титла в неделя. 

"Поздрави на Българсдката федерация по волейбол! Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!", добави още носителят на "Златната топка" за 1994 г. 

Припомняме, че мъжкият национален отбор на България ще играе отново на финал на Световно първенство след 55 години. На полуфиналите на Световното във Филипините избраниците на Джанлоренцо Бленджини победиха приятната изненада на турнира Чехия с 3:1 гейма.
