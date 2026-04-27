Днес ще е прекрасен ден за пловдивския волейбол! Хегемонът Марица приема в зала "Строител" отбора на Левски и при очакваната от всички победа ще спечели рекордната 12-а поредна шампионска титла на България. Жълто-сините водят с 2:0 във финалния плейоф и е просто въпрос на време да триумфират в женската национална лига. Мачът започва тази вечер от 18,30 часа.

Момичетата на треньора Ахметджан Ершимшек бяха безапелационни в първите две срещи от финала и не загубиха дори гейм.

Освен това пловдивчанки могат да заслужат още един "Златен дубъл“, след като спечелиха и Купата на България през декември.

До момента Марица (Пловдив) има перфектен баланс в сблъсъците с Левски, като в пет двубоя срещу "сините" отборът не е позволил да загуби дори гейм.