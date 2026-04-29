Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) и старши треньорът Ахметджан Ершимшек се разделят след края на сезона. След успешен съвместен период двете страни поемат по нови пътища в своето развитие. Новината потвърдиха официално от пловдивския волейболен клуб.

Турският специалист бе начело на Жълто-сините в последните два сезона, в които спечели две поредни титли в Националната волейболна лига Демакс и два пъти триумфира с Купата на България, оформяйки "Златен дубъл“ на домашната сцена.

Ершимшек ще остане в историята на Марица и като първият наставник, извел пловдивчанки до излизане от групите на Шампионската лига. През миналия сезон под негово ръководство Жълто-сините завършиха на трето място в своята група в най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир и така стигнаха до четвъртфинал в надпреварата за Купата на ЦЕВ.

ВК Марица (Пловдив) благодари на Ахметджан Ершимшек за всеотдайната му работа и му пожелава много бъдещи успехи.