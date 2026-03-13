След като бяха изиграни срещите от последния 18-и кръг от редовния сезон на Националната волейболна лига Демакс, вече са ясни и всички двойки в първия кръг на плейофите. В четвъртфиналните елиминации продължават първите осем отбора в класирането от редовния сезон, като първите четири тима в подреждането ще имат домакинско предимство в този кръг.Така шампионките от Марица (Пловдив), които завършиха първата фаза в първенството без загуба и пълен актив от 54 точки, се изправят срещу осмия в класирането Славия.Вторият в таблицата Левски среща седмия Драгоман.Третият ЦПВК се изправя срещу състава на Миньор (Перник), който приключи редовния сезон на шестото място.Отборът на Марица 2022 (Пловдив), който пък завърши на петата позиция, ще премери сили с четвъртия в таблицата ЦСКА.Четвъртфиналните плейофи ще се играят до две победи от три възможни срещи.Двубоите започват на 16 март (понеделник), а по програма реваншите са предвидени за 19 март (четвъртък). При необходимост решаващи трети мачове са насрочени за 23 март.Полуфиналите и финалът пък ще се играят до три успеха в пет възможни двубоя.Първи мач – 16 март;Втори мач – 19 март;Трети мач (при необходимост) – 23 март.Първи мач – 5 април;Втори мач – 8 април;Трети мач – 11 април;Четвърти мач – 14 април (при необходимост);Пети мач – 17 април (при необходимост).Първи мач – 22 април;Втори мач – 25 април;Трети мач – 28 април;Четвърти мач – 1 май (при необходимост);Пети мач – 4 май (при необходимост).