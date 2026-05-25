"Терминаторът" на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който още преди 20 дни бе наречен от феновете на отбора "Цварценегер", бе избран за Играч на мача в дерби №124 на Пловдив, което бе спечелено от черно-белите с 2:1 на "Лаута". Нидерландският таран отбеляза и двете попадения за своя тим, като има вече 4 гола срещу Ботев през сезона.

Беше емоционален мач във финала. 120 минути, тежък сблъсък и много емоции в съблекалнята, но успяхме да се възстановим за днешното дерби. Показахме характер и манталитет, за да спечелим двубоя. Четири гола в две дербита - наистина е невероятно. Днес можех да вкарам и още един гол, но все пак това е великолепно,
започна коментара си Жоел Цварц, докато получаваше наградата за Играч на мача.

Нападателят бе попитан за бъдещето си в клуба, но не пожела да се ангажира дс конкретен отговор.

Ако успеем да се класираме за Европа, ще бъдем много щастливи. Щастлив съм, че мога да играя футбол. Дълго време бях без клуб. Треньорът и директорът на Локомотив Пловдив ми дадоха възможност да се включа отново в играта. Какво ще стане в бъдеще - ще видим,
завърши коментара си голмайсторът на Локомотив Пловдив.