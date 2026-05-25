"Терминаторът" на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който още преди 20 дни бе наречен от феновете на отбора "Цварценегер", бе избран за Играч на мача в дерби №124 на Пловдив, което бе спечелено от черно-белите с 2:1 на "Лаута". Нидерландският таран отбеляза и двете попадения за своя тим, като има вече 4 гола срещу Ботев през сезона.
Нападателят бе попитан за бъдещето си в клуба, но не пожела да се ангажира дс конкретен отговор.
