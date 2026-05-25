"Терминаторът" на Локомотив Пловдив Жоел Цварц, който още преди 20 дни бе наречен от феновете на отбора "Цварценегер", бе избран за Играч на мача в дерби №124 на Пловдив, което бе спечелено от черно-белите с 2:1 на "Лаута". Нидерландският таран отбеляза и двете попадения за своя тим, като има вече 4 гола срещу Ботев през сезона.

Беше емоционален мач във финала. 120 минути, тежък сблъсък и много емоции в съблекалнята, но успяхме да се възстановим за днешното дерби. Показахме характер и манталитет, за да спечелим двубоя. Четири гола в две дербита - наистина е невероятно. Днес можех да вкарам и още един гол, но все пак това е великолепно, започна коментара си Жоел Цварц, докато получаваше наградата за Играч на мача.

Нападателят бе попитан за бъдещето си в клуба, но не пожела да се ангажира дс конкретен отговор.