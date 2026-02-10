ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (12) | Вчера (17)
Асоциацията на съдиите защити Кабаков: Някои клубни босове прехвърлят проблемите там, където ги няма
Автор: Стойчо Генов 16:00Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Асоциацията на съдиите по футбол в България, оглавявана от Антон Генов, излезе с официална декларация в подкрепа на рефер №1 у нас Георги Кабаков. Повод за позицията станаха острите нападки към пловдивчанина от страна на ръководствата на Арда и Ботев (Пд).

Припомняме, че клубът от Кърджали нарочи Георги Кабаков за главно "корумпе“, за което бе глобен.

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов, както и самият клуб, излязоха с общо 2 декларации срещу Кабаков и още трима рефери, назначени в наряда за предстоящото дерби на Пловдив.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Асоциацията: 

Футболната пролет в България започна с интересни и оспорвани мачове, а интригата в борбата за титлата в efbet Лига и турнира за Sesame Купа на България е значително по-голяма в сравнение с последните сезони. На този фон вместо към подготовката на отборите си и представянето им на терена, някои клубни босове опитват да прехвърлят проблемите там, където реално ги няма – при българското съдийство.

От няколко дни сме свидетели на безпрецедентна атака към рефер №1 в последните години Георги Кабаков.

Пловдивчанинът, който пет пъти е печелил годишния приз на Асоциацията на съдиите по футбол в България за най-добър съдия у нас и е ръководил успешно над 200 мача в Шампионската лига, Лига Европа, световни и европейски квалификации и други отговорни срещи в чужбина, е наричан с обидни и вулгарни епитети и то в официални декларации на клубове!

И всичко това при положение, че той не е допуснал някакви фрапантни грешки в последните месеци. Още по-малко пък в ущърб на атакуващите го в момента клубове.

Нещо повече - единият от тях си позволи да атакува абсолютно тенденциозно и без никакви основания още двама членове на съдийската бригада за предстоящ мач – Никола Попов и Валентин Железов.

АСФБ застава напълно зад един от водещите съдии в Европа Георги Кабаков и неговите колеги счита, че подобни действия са абсолютно неприемливи. Те не само не помагат на българския футбол, а водят до огромно нагнетяване на напрежението преди изключително важните и решаващи мачове в българския футбол.

Надяваме се, че от БФС ще вземат необходимите мерки за спокойствието на всички български съдии и няма да се допусне публичен натиск чрез подобни "декларации“.

УС на АСФБ
Статистика: