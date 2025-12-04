ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Ботев жегна Локо: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби
Автор: Стойчо Генов 15:13
©
Ръководството на ПФК Ботев жегна градския си съперник Локомотив. "Жълто-черният" клуб използва официалната си страница във Фейсбук, за да препомни красивия гол на Тодор Неделев от центъра.

От ПФК Ботев обаче умело се заиграха и със спечелената наскоро служебна победа с 4:0, изтъквайки, че "числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса текста и видеото, което пуснаха от ПФК Ботев!

Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!

На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния" сектор на “Лаута" със зашеметяващ гол от центъра!

Гол за историята!

Аз помня един мач на "Балтанова нива" и едно ново табло Локомотив - БОТЕВ 0 - 2.
0
 
 
Браво на мозачния тръст Филипок и Мишок! Чудеха се днес каква простотия да измислят ,напънаха се и се усраха!Защото след толкова унижения, на футболния терен ,а и извън него,да се хвалиш с един гол и една наредена служебна победа си е наистина жалко! Дерзайте ! КОЙ ще ви възнагради умствени инвалиди!!
0
 
 
Ах, колко жалко е да си жълт пернат. Жял живот гледаш как отборът на Пловдив - Локомотив те унижава по всеки фронт. 6 гола и една пета ви погребаха за вечността! Всички помним и как Дани Кики заби гордо знамето на Кънчова поляна!
+1
 
 
Да, завинаги ще помни цял Пловдив, че само със служебно нагласен цирк може да победите на Лаута. Да се гордеят с 4 гола, които са измислени е ДНК на 1912 селянки. Да ги изкъртим 6 парцала на нула е реалната истинска история на футбола между Пловдив и селата. 6:0тяф завинаги.
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 30 мин.
0
 
 
Спорът е безсмислен! БОТЕВ е гранда на Пловдив! Който и да питаш из цяла България ще го каже това. ... На другия клуб - просто викат цигани, цигани, цигани... Това ви го казва самата легенда дядо Зуме.
-1
 
 
Пореден опит за заличаване на болката от големия финал през 2019! Пичове, не ви се получава! По-добре престанете, че колкото повече бъркате, толкова повече мирише. Може би децата на вашите деца няма да страдат и да помнят този най-голям по значение мач в историята на Пловдив, а ще го приемат като историческо събитие. Но за вас това не важи, вие ще трябва да си живеете с тази болка. А 6-те РЕАЛНО вкарани гола няма въобще да коментирам. Айде, успех със следващата декларация
преди 42 мин.
-1
 
 
Комплексирани селяни хахахаха . Колко е жалко да си жълт мизерник ! Радвате се на служебна загуба ,измислена от недостоен и симолиращ вратар ,без капка чест и достойнство. Индианци господ гледа ! Отличен 6 по акьорско майсторство за Даниела невежата к*рва.
