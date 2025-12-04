© Ръководството на ПФК Ботев жегна градския си съперник Локомотив. "Жълто-черният" клуб използва официалната си страница във Фейсбук, за да препомни красивия гол на Тодор Неделев от центъра.



От ПФК Ботев обаче умело се заиграха и със спечелената наскоро служебна победа с 4:0, изтъквайки, че "числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса текста и видеото, което пуснаха от ПФК Ботев!



Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби!



На 4 декември 2018 година Тодор Неделев взриви “жълто-черния" сектор на “Лаута" със зашеметяващ гол от центъра!



Гол за историята!



