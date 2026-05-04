Ръководството на Ботев даде притеснителна информация относно състоянието на капитана на отбора Тодор Неделев. Халфът получи контузия още в 33-ата минута на дербито срещу Локомотив, което бе спечелено с 2:0 от "черно-белите" на стадион "Христо Ботев". Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс.

Контузията на капитана на "канарчетата“ е на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година, уточниха от клуба. Медицинският екип на Ботев (Пловдив) незабавно започна организацията по операцията на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни.

"ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад един от футболистите, донесли най-много радост на "жълто-черната“ публика. Неделев е жива легенда на клуба и се нуждае от подкрепата на цялата "жълто-черна“ общност.

Тоше, ние сме зад теб! Вярваме, че ще се завърнеш отново на терена и ще продължиш да радваш хилядите "жълто-черни“ привърженици с магичните си изяви с любимия екип", написаха още от ПФК Ботев.