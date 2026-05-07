За пореден път футболисти и треньорски щаб на Локомотив Пловдив показаха, че се готвят с усмивки и в отлично настроение за предстоящ шампионатен мач, видя Plovdiv24.bg. Черно-белите тренират на пълни обороти за домакинството на Арда в петък. Двубоят от третия плейофен кръг на втората четворка е от 17:30 часа на стадиона “Лаута".

От клуба публикуваха любопитни кадри от заниманието на отбора, което се проведе на помощния терен, известен повече с прозвището си "Кошарата". В групата на черно-белите е и крилото Крист Лонгвил, който все повече повишава натоварванията, след като счупи крака си на две места в края на октомври миналата година.

Двубоят в петък срещу Арда ще бъде петият между двата отбора през настоящия сезон, а до края на кампанията предстои и шести такъв мач, който ще е в Кърджали.

В момента Локомотив Пловдив е лидер във временното класиране с актив от 49 точки, а Арда е трети с 45 т.

Главен съдия на мача ще бъде Васил Минев, а за ВАР ще отговарят Волен Чинков и Георги Гинчев.