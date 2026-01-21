ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Герой на Локо се завърна! От клуба обявиха, че ще минава проби
Автор: Стойчо Генов 10:45Коментари (1)955
©
Един от големите герои на Локомотив Пловдив и любимец на "черно-белите" фенове изненадващо се завърна в клуба. Става въпрос за бразилеца с испански паспорт Лукас Салинас, който вече е в лагера на пловдивчани в турския курорт Белек.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че 30-годишният халф игра две години и половина на "Лаута", като за този период спечели Купата на България и Суперкупата на страната през 2020 година, както и сребърните медали в първенството.

Лукас Салинас има общо 71 официални мача за Локомотив Пловдив, в които се е отчел с 6 гола и 10 асистенции.

От клуба обаче изрично уточниха, че халфът ще изкара пробен период.
Още по темата: общо новини по темата: 379
21.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
20.01.2026
19.01.2026
19.01.2026
предишна страница [ 1/64 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Много техничен състезател...сега дали е на ниво...?!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Фондация "100 години Локомотив Пловдив": "Осмото тепе" се превръща в спортния флагман на нашия град
 Даниел Наумов: Феновете на Локо ме закачат в социалните мрежи! Дербито пак ще е с голямо напрежение, но очаквам да продължим
 Известен италиански журналист: Милан следи нападател на Локо
 Локо пуска пакетни билети за мачовете с Ботев, Черно море и Спартак
 Сираков пристига днес в Турция за заключителни преговори с Локо и Хуан Переа
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: