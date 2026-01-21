Герой на Локо се завърна! От клуба обявиха, че ще минава проби

© Един от големите герои на Локомотив Пловдив и любимец на "черно-белите" фенове изненадващо се завърна в клуба. Става въпрос за бразилеца с испански паспорт Лукас Салинас, който вече е в лагера на пловдивчани в турския курорт Белек.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че 30-годишният халф игра две години и половина на "Лаута", като за този период спечели Купата на България и Суперкупата на страната през 2020 година, както и сребърните медали в първенството.



Лукас Салинас има общо 71 официални мача за Локомотив Пловдив, в които се е отчел с 6 гола и 10 асистенции.



От клуба обаче изрично уточниха, че халфът ще изкара пробен период.