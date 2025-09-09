ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-новият в Локо бил следен от Андерлехт и Леванте
Автор: Стойчо Генов 20:36
©
виж галерията
Най-новото попълнение в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, е бил наблюдаван от скаути на белгийския Андерлехт и испанския Леванте, научи Plovdiv24.bg. 19-годишното крило е впечатлил специалистите по време на един от силните международни турнири в Африка – Чалъндж Къп.

Във въпросната надпревара Лонгвил е избран в идеалния отбор, а тимът му завършва на второ място. От Андерлехт и Леванте са възнамерявали да продължат да следят изявите на младока и евентуално да отправят оферта към клуба му ФК Старс Олимпик при отварянето на следващия трансферен прозорец през януари, но предложението от "Лаута" променило ситуацията.

Днес Лонгвил проведе първа тренировка с “черно-белите", като от спортно-техническия щаб се надяват той да се адаптира по най-добрия начин към новата и непозната за него обстановка в България.
