© виж галерията Най-новото попълнение в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, е бил наблюдаван от скаути на белгийския Андерлехт и испанския Леванте, научи Plovdiv24.bg. 19-годишното крило е впечатлил специалистите по време на един от силните международни турнири в Африка – Чалъндж Къп.



Във въпросната надпревара Лонгвил е избран в идеалния отбор, а тимът му завършва на второ място. От Андерлехт и Леванте са възнамерявали да продължат да следят изявите на младока и евентуално да отправят оферта към клуба му ФК Старс Олимпик при отварянето на следващия трансферен прозорец през януари, но предложението от "Лаута" променило ситуацията.



Днес Лонгвил проведе първа тренировка с “черно-белите", като от спортно-техническия щаб се надяват той да се адаптира по най-добрия начин към новата и непозната за него обстановка в България.