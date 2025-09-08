Локомотив привлече Крист Лонгвил

© ПФК Локомотив Пловдив подписа договор с Крист Н’Да Лонгвил. Крилото е поредното ново попълнение за това лято.



Лонгвил е с контракт за три години, като е привлечен с договор за трансфер от ФК Старс Олимпик.



Крист Лонгвил e роден на 30.06.2006 година в Кот д’Ивоар.



През своята кариера се е състезавал за ФК Старс Олимпик. Младият талант е сребърен медалист на един от силните международни турнири в Африка – Чалъндж Къп, където е избран и в идеалния отбор на турнира.



