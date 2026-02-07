ИЗПРАТИ НОВИНА
Всички нови попаднаха в групата на Локо, ето на кои ще разчита Душан Косич
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:42 / 07.02.2026Коментари (0)378
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Славия в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в неделя (08.02) от 14:15 часа на стадион “Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".

Срещата ще пропуснат контузените Димитър Илиев, Калоян Костов, Крист Лонгвил, Александър Александров и Енцо Еспиноса.

В групата от 20 футболисти попаднаха новите попълнения Мариян Вангелов, Запро Динев и Миха Търдан, както и юношите Денис Кирашки и Валери Божинов - младши.

Ето всички, на които треньорът Душан Косич ще разчита срещу Славия:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Денис Кирашки, Ефе Али, Мартин Атанасов, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Валери Божинов, Каталин Иту, Запро Динев, Севи Идриз, Франсиско Политино, Жулиен Лами, Мариян Вангелов, Аксел Велев.
