Експериментален състав на Локомотив Пловдив загуби от Арда с 0:4 в мач от предпоследния плейофен кръг на втората четворка на Първа лига. Двубоят се игра на "Арена Арда" в Кърджали, а основната мисъл на пловдивчани бе да съхранят сили за мача на сезона на 20 май - финала за Купата на България срещу ЦСКА. Радослав Палазов, Стефан Гочев, Станислав Витанов и Валери Божинов - младши записаха официални дебюти за Локомотив.

Антонио Вутов (2, 13, 25) и Джелал Хюсеинов (51) се разписаха за домакините.

Поражението остави възпитаниците на треньора Душан Косич на втора позиция в групата с актив от 52 точки. Арда е на трето място с 51.

Мачът в Кърджали започна ужасно за локомотивци, които допуснаха гол още при първата атака на съперника. Във 2-ата минута Атанас Кабов преодоля елементарно Франсиско Политино по десния фланг и центрира към точката за изпълнение на дузпа. Там Шиняшики засече с крак, при което вратарят Петар Зовко изби в напречната греда. Топката тупна около голлинията и се върна към Антонио Вутов, който с глава я прати в мрежата за 1:0.

В 13-ата минута Арда удвои преднината си. Димитър Велковски центрира отляво в наказателното поле, където Палазов и Кирашки изпуснаха Антонио Вутов, а той се пласира между тях и засече с глава в долния десен ъгъл на Зовко за 2:0.

В 25-ата минута Антонио Вутов оформи своя хеттрик при идентична ситуация. Центрирането отново бе отляво и отново Палазов не се ориентира добре и остана зад Вутов, вместо пред него. Нападателят шутира с левия крак в горния десен ъгъл на Зовко за 3:0.

Десет минути по-късно дойде най-доброто положение за Локомотив. Димитър Илиев изведе Мариян Вангелов в чиста позиция. Нападателят напредна сам срещу вратаря и шутира с десния крак покрай него, но на петя от гредата в аут.

В 51-ата минута Арда отбеляза четвърти гол. Това стана след центриране от корнер на Бирсент Карагарен, при което Антонио Вутов отклони с глава към далечна греда. Там Джелал Хюсеинов изпревари Запро Динев и от непосредствена близост засече с левия крак за 4:0.

Арда: Анатолий Господинов, Вячеслав Велев, Пламен Крачунов, Феликс Ебоа Ебоа, Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Джелал Хюсеинов, Атанас Кабов, Антонио Вутов, Андре Шиняшики, Уилсън Самаке

Локомотив Пловдив: Петар Зовко, Денис Кирашки, Радослав Палазов, Калоян Костов (79- Станислав Витанов), Стефан Гочев, Миха Търдан (70- Крист Лонгвил), Запро Динев, Франциско Политино (57- Георги Чорбаджийски), Димитър Илиев (57- Аксел Велев), Жулиен Лами, Мариян Вангелов (71- Валери Божинов), Аксел Велев.