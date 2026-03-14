Една от големите легенди на Локомотив Пловдив - Ганчо Пеев, празнува днес рожден ден. Именитият защитник на черно-белите навършва 79 години.Ганчо Пеев играе за любимия си Локомотив в периода 1966 - 1981 година. Той записва 347 мача с черно-белия екип, нареждайки се в Топ 10 на играчите с най-много срещи с фланелката на пловдивчани.Гальо, както приятели и съотборници го наричат, е вицешампион на България с Локомотив Пловдив през 1973 година и бронзов медалист през 1969 и 1974 г. Има 1 мач за "А“ националния отбор на България и 5 мача за младежкия национален отбор."Майстор на спорта“ от 1976 г. Носител на купата за индивидуално спортсменство през 1978 г. За Локомотив има и 11 мача в турнира за Купата на УЕФА.Екипът наи ПФК Локомотив честитят рождения ден на Ганчо Пеев и му пожелават здраве, щастие и още много хубави моменти с любимия тим!