Нов в Локомотив след дебюта си: Нямам търпение да изживея останалото!

© Едно от последните попълнения в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, направи първи коментар след своя дебют с черно-бялата фланелка. 19-годишният нападател от Кот д'Ивоар игра около половин час при победата над Ботев (Враца) с 3:0.



"Щастлив съм да направя дебют под тези цветове 🖤🤍 Благодаря на клуба за доверието и на привържениците за посрещането! Нямам търпение да изживея останалото! САМО ЛОКО!!!!", написа Лонгвил в личния си профил в Инстаграм.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Локомотив Пловдив е първият клуб, с който Лонгвил подписва професионален договор.