Нов в Локомотив след дебюта си: Нямам търпение да изживея останалото!
Автор: Стойчо Генов 09:24Коментари (1)425
©
Едно от последните попълнения в Локомотив Пловдив - Крист Лонгвил, направи първи коментар след своя дебют с черно-бялата фланелка. 19-годишният нападател от Кот д'Ивоар игра около половин час при победата над Ботев (Враца) с 3:0.

"Щастлив съм да направя дебют под тези цветове 🖤🤍 Благодаря на клуба за доверието и на привържениците за посрещането! Нямам търпение да изживея останалото! САМО ЛОКО!!!!", написа Лонгвил в личния си профил в Инстаграм.

Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Локомотив Пловдив е първият клуб, с който Лонгвил подписва професионален договор.
Игра малко, но си пролича, че е машина! Ще къса жълти трътки!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: