© виж галерията Локомотив Пловдив поздрави 19-годишен нападател за неговия дебют в Първа лига. Става въпрос за Крист Лонгвил, който влезе в 58-ата минута на вчерашния двубой срещу Ботев (Враца), завършил 3:0 за черно-белите.



Котдивоарецът остави добри впечатления с изявите си и даде заявка, че на него ще се разчита все повече в бъдеще.



Лонгвил подписа договор с Локомотив в началото на септември, но дебютът му се бавеше заради липса на работна виза.



