|Вълшебни първи 20 минути за Локо, 3 гола и завръщане в Топ 3
|Локомотив Пловдив изигра вълшебно първо полувреме и зарадва своите привърженици с нова домакинска победа, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Черно-белите се наложиха над Ботев (Враца) с 3:0 в двубой от 12-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадиона в "Лаута".
Хуан Переа (2, 17) и Жулиен Лами (19) се разписаха за пловдивчани.
Така възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 23 точки и изскочиха на трето място във временното класиране. Тимът от Враца остана пети с 14 точки.
Преди първия съдийски сигнал имаше минута мълчание в памет на легендите на българския футбол Добромир Жечев и Иван Зафиров, както и на големия привърженик на Локомотив Иван Пасков, който си отиде от този свят на 75-годишна възраст.
Двубоят започна страхотно за локомотивци, които откриха резултата още в 66-ата секунда. Каталин Иту центрира отдясно, но топката бе избита от Божидар Чорбаджийски. Тя обаче попадна в Парвиз Умарбаев, който центрира отново към малкия пеналт. Там Хуан Переа се извиси и засече с глава за 1:0.
В 14-ата минута Жулиен Лами бе изведен отдясно в наказателното поле и опита диагонален шут, но вратарят Димитър Евтимов изби с крак в корнер.
Само 3 минути по-късно черно-белите удвоиха преднината си. Жулиен Лами подаде към Хуан Переа, който напредна няколко метра и с бомбен шут от границата на наказателното поле насочи топката в десния ъгъл на вратата за 2:0.
В 19-ата минута Локомотив съвсем уби интригата в мача с трети гол. Каталин Иту даде перфектен пас към Жулиен Лами, който преодоля Димитър Евтимов и безпроблемно прати топката в мрежата за 3:0.
Малко по-късно Хуан Переа падна в наказателното поле след безспорен контакт с крака на Чорбаджийски. Съдията Тодор Киров обаче реши да вдигне жълт картон на колумбийския нападател за симулация.
В 69-ата минута се откри шанс и за гостите от Враца. Антоан Стоянов опита удар от далечно разстояние, при който Боян Милосавлиевич пробва да боксира, но мократа топка се хлъзна и срещна гредата, а след това вратарят я улови.
Четвърт час преди края дебютиралият с черно-бялата фланелка Крист Лонгвил проби отляво и почти от аутлинията пусна пас към Франсиско Политино. Халфът засече от 10-ина метра с крак, но вратарят на Ботев успя да спаси.
Локомотив игра в състав:
Боян Милосавлиевич, Николай Николаев (58- Тодор Павлов), Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ивайло Иванов, Ефе Али, Жулиен Лами (81- Аксел Велев), Парвиз Умарбаев (58- Франсиско Политино), Каталин Иту (81- Александър Александров), Хуан Переа (58 - Крист Лонгвил).
