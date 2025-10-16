Тъжно! Напусна ни дългогодишен привърженик на Локомотив Пловдив

© Тъжна новина за "черно-бялата" общност. Днес на 75-годишна възраст почина големият привърженик на Локомотив Пловдив Иван Пасков. Той не успя да се пребори с коварна болест.



Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрени съболезнования на близките и семейството на Иван Пасков.



Почивай в мир!