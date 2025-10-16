ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Тъжно! Напусна ни дългогодишен привърженик на Локомотив Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:12Коментари (0)961
©
Тъжна новина за "черно-бялата" общност. Днес на 75-годишна възраст почина големият привърженик на Локомотив Пловдив Иван Пасков. Той не успя да се пребори с коварна болест.

Екипът на Plovdiv24.bg изказва искрени съболезнования на близките и семейството на Иван Пасков.

Почивай в мир!
Още по темата: общо новини по темата: 256
16.10.2025
15.10.2025
15.10.2025
13.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
предишна страница [ 1/43 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо отстрани Велбъжд и се класира на четвъртфинал за Купата на БФС
 Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА
 "Черно-бял" призив: За честта на емблемата! За любовта на хората! За страстта към спорта!
 Кой ще замени наказания Кова? Другият голям отсъстващ е ясен
 Димитър Димитров ще ръководи Ботев - Славия, неопитен рефер свири Локо - Ботев (Враца)
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: