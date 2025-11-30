Локо с информация за феновете, които ще подкрепят тима в дербито срещу ЦСКА

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на ЦСКА в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за сряда (03.12) от 18:00 часа на стадион “Васил Левски" в София.



Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 15 лева. Пропуските вече се продават онлайн ТУК (Сектор Б – блок 26 – вход 9). Билети ще се продават и в деня на мача, като касата пред сектора за гости ще отвори в 16:00 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив.