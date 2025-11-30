ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо с информация за феновете, които ще подкрепят тима в дербито срещу ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:31Коментари (0)395
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на ЦСКА в мач от 18-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за сряда (03.12) от 18:00 часа на стадион “Васил Левски" в София.

Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 15 лева. Пропуските вече се продават онлайн ТУК (Сектор Б – блок 26 – вход 9). Билети ще се продават и в деня на мача, като касата пред сектора за гости ще отвори в 16:00 часа.

Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив.
Още по темата: общо новини по темата: 315
29.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
28.11.2025
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Звезда от "Биг Брадър" се оказа върл фен на Локо: С Крушарски нямаме визия за бъдещето
 Косич: Разочаровани и ядосани сме, но трябва да приемем фактите, че не бяхме добри
 Втори пореден посредствен мач за Локо, черно-белите рязко понижиха формата си
 Бивши звезди на Локо и Ботев ще играят срещу Бонучи и Ди Натале
 Феновете на Локо ще плащат по 15 лева за билет в дербито срещу ЦСКА
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: