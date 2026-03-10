Сподели Сподели
Футболна България продължава и днес да коментира изключително спорната дузпа, с която Левски победи снощи Локомотив Пловдив с 1:0 на стадион "Георги Аспарухов“.

Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията, за да ни изпрати архивни снимки на ВАР арбитъра от двубоя Мартин Марков. Оказа се, че той е емоционално свързан със "синята идея“.

Марков бил част от отбора по футзал Левски София-Запад и дори става шампион на България с него през 2017 година. Това е тимът на агитката на “сините".

Дали тази емоционална обвързаност е повлияла при взимането на някои решения – само той си знае.