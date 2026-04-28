Засилва се интересът от чужбина към Футболист №1 на Локомотив Пловдив за 2025 година Боян Милосавлиевич. Досега предимно се спекулираше за клубове от Белгия и Турция, но вече се заговори и за евентуален трансфер в полската Екстракласа. Новината разпространи авторитетната полска медия "Спортни факти", провери Plovdiv24.bg.

Материалът на журналиста Рафал Шимански е озаглавен: "Ще се окаже ли швейцарски вратар в Полша? Той има много оферти, от които да избира".

"Възможно е да видим Боян Милосавлиевич в елитната лига през следващия сезон. Полски скаути напоследък наблюдават вратаря. В полуфинала за националната купа срещу Арда вратарят на Локомотив Пловдив запази отново чиста мрежа. Неговият отбор спечели с 4:0, установявайки солидна преднина в първия мач. Тази силна серия от представяния очевидно повиши профила на Милосавлиевич преди летния трансферен прозорец", пише още в статията на "Спортни факти". Журналистът обаче не уточнява конкретните клубове от полската Екстракласа, които го следят.

"Милосавлевич е на 27 години. Преди да се премести в България, е играл за множество кипърски клубове, включително Анортозис Фамагуста", завършва материала си Рафал Шимански.