Бизнесмен за пловдивски защитник на Левски: Това е Бостънският удушвач
Ботев Пловдив
Босът на “червените" използва личния си профил във Фейсбук, за да публикува видео от ситуацията, довела до отсъждането на наказателния удар. Към кадрите той написа: "Чистааааааааа!!!".
След това Цветомир Найденов по традиция се зае да отговаря на фенове, които коментираха публикацията му.
Някои от тях публикуваха снимка, на която защитникът на Левски Кристиан Димитров е хванал за гушата Андрей Киндриш от Локомотив.
"Това е Бостънският удушвач", коментира финансовият благодетел на ЦСКА 1948.
Какалов: Абсолютно никаква дузпа! Въпросният неблагодарник Око ли е, Моко ли е, влиза с бутоните напред
10:19
Косич: Тази загуба боли, съжалявам за моите играчи! Съдиите ми казаха, че дузпата е 100-процентова
09.03
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
09.03
