Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отправи поредната си атака към наши елитни рефери. Този път реакцията на бизнесмена е свързана с мача между Левски и Локомотив Пловдив, завършил 1:0 на стадион "Георги Аспарухов" след изключително спорна дузпа в самия край.Босът на “червените" използва личния си профил във Фейсбук, за да публикува видео от ситуацията, довела до отсъждането на наказателния удар. Към кадрите той написа: "Чистааааааааа!!!".След това Цветомир Найденов по традиция се зае да отговаря на фенове, които коментираха публикацията му.Някои от тях публикуваха снимка, на която защитникът на Левски Кристиан Димитров е хванал за гушата Андрей Киндриш от Локомотив."Това е Бостънският удушвач", коментира финансовият благодетел на ЦСКА 1948.