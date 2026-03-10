в полза на Левски в мача срещу Локомотив Пловдив, логично предизвика доста полемики.
Със сигурност от Съдийската комисия ще коментират ситуацията, въпреки че каквото и да е становището - то по никакъв начин няма да промени случилото се на терена.
Но в цялата суматоха, случайно или не, се допусна друг гаф от страна на ВАР арбитрите.
При изпълнението на Евертон Бала в момента на удара футболист на Левски е стъпил с единия си крак в наказателното поле. Това е Армстронг Око-Флекс, който "спечели" въпросната дузпа след контакт със защитника на Локомотив Пловдив Мартин Русков.
При всички случаи това изпълнение трябваше да бъде разгледано внимателно от отговарящите за ВАР в мача - Мартин Марков от София и Любослав Любомиров от Перник (като АВАР). И решението трябваше да бъде само едно: Евертон Бала да пребие дузпата.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Арменският Поп
преди 2 ч. и 41 мин.
Ееее, за 1 метър сега правите проблем. Бързаше момчето ако се наложи пак да ритне някой за дузпа!
Даскала1
преди 3 ч. и 11 мин.
Излишни коментари! На кой още не му е ясно, че Левски е НАЗНАЧЕН за шампион в този сезон?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.