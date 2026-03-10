Сподели Сподели
Спорната дузпа, която съдията Димитър Димитров отсъди в полза на Левски в мача срещу Локомотив Пловдив, логично предизвика доста полемики.

Със сигурност от Съдийската комисия ще коментират ситуацията, въпреки че каквото и да е становището - то по никакъв начин няма да промени случилото се на терена.

Но в цялата суматоха, случайно или не, се допусна друг гаф от страна на ВАР арбитрите.

При изпълнението на Евертон Бала в момента на удара футболист на Левски е стъпил с единия си крак в наказателното поле. Това е Армстронг Око-Флекс, който "спечели" въпросната дузпа след контакт със защитника на Локомотив Пловдив Мартин Русков.

При всички случаи това изпълнение трябваше да бъде разгледано внимателно от отговарящите за ВАР в мача - Мартин Марков от София и Любослав Любомиров от Перник (като АВАР). И решението трябваше да бъде само едно: Евертон Бала да пребие дузпата.