© виж галерията Тренировъчната седмица за Локомотив Пловдив завърши със закрита учебна игра с втория отбор. Двубоят се проведе тази сутрин на помощния терен на "Лаута", но от клуба не пожелаха да разкрият подробности за резултат и голмайстори.



В неделя "черно-белите" ще имат почивка, а в понеделник стартират подготовка за домакинството на Ботев (Враца).



Срещата от 12-ия кръг на Първа лига е насрочена за петък (17.10) от 20:00 часа.