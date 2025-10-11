ИЗПРАТИ НОВИНА
Локомотив приключи седмицата със закрита контрола срещу втория отбор
Автор: Стойчо Генов 13:41Коментари (0)226
Тренировъчната седмица за Локомотив Пловдив завърши със закрита учебна игра с втория отбор. Двубоят се проведе тази сутрин на помощния терен на "Лаута", но от клуба не пожелаха да разкрият подробности за резултат и голмайстори.

В неделя "черно-белите" ще имат почивка, а в понеделник стартират подготовка за домакинството на Ботев (Враца).

Срещата от 12-ия кръг на Първа лига е насрочена за петък (17.10) от 20:00 часа.
