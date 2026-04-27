Изключително неприятна новина съобщиха днес от Локомотив Пловдив. Тя е свързана със състоянието на централния защитник Мартин Русков, който получи контузия още в 15-ата минута на мача срещу Черно море, загубен от черно-белите с 0:1 на "Лаута".

Бранителят няма да може да играе минимум до края на календарната година. Той е със скъсана предна кръстна връзка, като пълното му възстановяване ще продължи поне 7 месеца.

Днес Русков мина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои бранителят да се подложи на операция, уточниха от клуба.

"В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Сигурни сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване", допълниха още от ПФК Локомотив.