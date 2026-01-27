|
|Градушка прекрати контролата на Локо в Турция, младок с първи гол за черно-белите
Буря и градушка станаха причина да бъде прекратена контролата на Локомотив Пловдив срещу киргизстанския ФК Азия (Талас), която се игра днес в турския курорт Белек. Мачът бе спрян в 50-ата минута при резултат 1:0 за черно-белите.
Ето как се разви спарингът по минути:
1’ Начало на срещата
1’ Шанс за Локомотив - Александров свали за Лами, който засече, но играч на Азия изби преди голлинията
5’ Удар на Александров от границата на наказателното поле, топката мина покрай целта
20’ ГОЛ за Локомотив! Еспиноса центрира в наказателното поле, а там Велев с глава засече за 1:0.
36’ Принудителна смяна - Александров е заменен от Салинас
40’ Шут на Иту от дистанция, без проблеми за стража на Азия
41’ Шанс за киргизстанците, Зовко се отчете с важна намеса
45’ Коварен изстрел на Лами, вратарят на Азия изби в корнер
45’ Край на първата част
46’ Начало на второто полувреме. На почивката Милосавлиевич и Вангелов заменят Зовко и Велев.
50’ Двубоят е временно прекратен. Градушка започна да се изсипва над Белек.
Контролната среща бе прекратена заради бурята над Белек, която донесе много дъжд, градушка и светкавици.
Стартов състав:
Петар Зовко, Енцо Еспиноса, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ивайло Иванов, Ефе Али, Александър Александров, Каталин Иту, Жулиен Лами, Аксел Велев.
Резерви:
Боян Милосавлиевич, Тодор Павлов, Кирашки, Мартин Атанасов, Лукас Салинас, Валери Божинов, Гергишанов, Франциско Политино, Запро Динев, Мариян Вангелов, Хуан Переа.
От групата за мача отпаднаха Севи Идриз, Мартин Русков и Петър Кръстев, които са с вирусно заболяване.
