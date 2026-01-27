ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Градушка прекрати контролата на Локо в Турция, младок с първи гол за черно-белите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)716
©
Буря и градушка станаха причина да бъде прекратена контролата на Локомотив Пловдив срещу киргизстанския ФК Азия (Талас), която се игра днес в турския курорт Белек. Мачът бе спрян в 50-ата минута при резултат 1:0 за черно-белите.

Ето как се разви спарингът по минути:

1’ Начало на срещата

1’ Шанс за Локомотив - Александров свали за Лами, който засече, но играч на Азия изби преди голлинията

5’ Удар на Александров от границата на наказателното поле, топката мина покрай целта

20’ ГОЛ за Локомотив! Еспиноса центрира в наказателното поле, а там Велев с глава засече за 1:0.

36’ Принудителна смяна - Александров е заменен от Салинас

40’ Шут на Иту от дистанция, без проблеми за стража на Азия

41’ Шанс за киргизстанците, Зовко се отчете с важна намеса

45’ Коварен изстрел на Лами, вратарят на Азия изби в корнер

45’ Край на първата част

46’ Начало на второто полувреме. На почивката Милосавлиевич и Вангелов заменят Зовко и Велев.

50’ Двубоят е временно прекратен. Градушка започна да се изсипва над Белек.

Контролната среща бе прекратена заради бурята над Белек, която донесе много дъжд, градушка и светкавици.

Стартов състав:

Петар Зовко, Енцо Еспиноса, Лукас Риян, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ивайло Иванов, Ефе Али, Александър Александров, Каталин Иту, Жулиен Лами, Аксел Велев.

Резерви:

Боян Милосавлиевич, Тодор Павлов, Кирашки, Мартин Атанасов, Лукас Салинас, Валери Божинов, Гергишанов, Франциско Политино, Запро Динев, Мариян Вангелов, Хуан Переа.

От групата за мача отпаднаха Севи Идриз, Мартин Русков и Петър Кръстев, които са с вирусно заболяване.
Още по темата: общо новини по темата: 395
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
26.01.2026
26.01.2026
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Вирусно заболяване повали трима от Локомотив Пловдив
 Локо се похвали с трима таланти, извикани на лагер в България U19
 Шеф на Локо: До ден-два подписваме трансфера на Переа
 Ивайло Иванов: Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим! Сега мотивацията е двойна
 Бизнесмен дразни левскари с Переа: Ще видим колко е ваш! Ще изскимтите задължително!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: