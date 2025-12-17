Крушарски: Поставям оценка "среден 3" на отбора! Дано доживея Локомотив да стане шампион!

© Plovdiv24.bg Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски направи поредното си ексцентрично изказване относно представянето на отбора и целта, която той иска да постигне.



"Можеше и по-добре да се представи Локомотив през тази година. Аз никога не съм доволен и няма да бъда доволен, докато Локомотив не стане шампион. Дано да го доживея този момент. Аз съм поставил цели и някой трябва да ги изпълни. След това, ако искат всички да са добре, нека си свършат работата. Аз нямам кой знае какви амбиции, но имам желания и искам те да бъдат изпълнени", заяви пред "Мач Телеграф" безнесменът.



"Колкото до селекцията, мога да кажа, че ще се даде повече шанс на българите от школата. Това е и мисля, че като обърнем още повече внимание на момчетата от школата, ще извадим още един или двама кадъра през този полусезон. Ако и догодина извадим още толкова, ще е добре дошло и мисля, че всички ще са доволни", допълни Христо Крушарски.



"Това с колко човека ще се раздели отборът, не мога да кажа. С мен се съгласува финансовата рамка. За този първи полусезон бих им поставил оценка среден 3 по шестобалната система. При мен оценките са от две до шест. Някои от хората в клуба получават шестици, но повечето са с оценка среден 3. Това е положението“, завърши собственикът на Локомотив Пловдив.