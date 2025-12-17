ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Крушарски: Поставям оценка "среден 3" на отбора! Дано доживея Локомотив да стане шампион!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:24Коментари (1)644
© Plovdiv24.bg
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски направи поредното си ексцентрично изказване относно представянето на отбора и целта, която той иска да постигне.

"Можеше и по-добре да се представи Локомотив през тази година. Аз никога не съм доволен и няма да бъда доволен, докато Локомотив не стане шампион. Дано да го доживея този момент. Аз съм поставил цели и някой трябва да ги изпълни. След това, ако искат всички да са добре, нека си свършат работата. Аз нямам кой знае какви амбиции, но имам желания и искам те да бъдат изпълнени", заяви пред "Мач Телеграф" безнесменът.

"Колкото до селекцията, мога да кажа, че ще се даде повече шанс на българите от школата. Това е и мисля, че като обърнем още повече внимание на момчетата от школата, ще извадим още един или двама кадъра през този полусезон. Ако и догодина извадим още толкова, ще е добре дошло и мисля, че всички ще са доволни", допълни Христо Крушарски.

"Това с колко човека ще се раздели отборът, не мога да кажа. С мен се съгласува финансовата рамка. За този първи полусезон бих им поставил оценка среден 3 по шестобалната система. При мен оценките са от две до шест. Някои от хората в клуба получават шестици, но повечето са с оценка среден 3. Това е положението“, завърши собственикът на Локомотив Пловдив.
Още по темата: общо новини по темата: 334
17.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
16.12.2025
12.12.2025
10.12.2025
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Аз бих дал оценка т0:4но обратното , едва ли ще доживееш да ги видиш шампиони,в рамките на този век. Гледай вода Девин да има , че иначе не ги виждам на терена, без вода не могат . Какви чудеса прави тази минерална вода. Заминаха за миманса!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
 Звезда от "Биг Брадър" зарадва малки локомотивци
 Най-твърдият титуляр в Локо: Пловдив е черно-бял!
 Футболистите на Локо записаха коледен клип за привържениците на отбора
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: