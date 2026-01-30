ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо играе на "Глория Арена" срещу украинския Колос (Ковальовка)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:00Коментари (0)179
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще изиграе утре (31.01) четвъртата си контрола по време на зимната си подготовка. Съперник ще е Колос (Ковальовка).

Срещата с украинците е планирана от 16:00 часа българско време (17:00 часа турско време) на терените на “Глория Арена" в Белек.

Това ще бъде последната приятелска среща за зимната подготовка. Първият официален мач за новата календарна година за пловдивчани ще бъде срещу Славия. Двубоят е насрочен за неделя (08.02) от 14:15 часа на стадион “Александър Шаламанов" в София.
Още по темата: общо новини по темата: 407
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
предишна страница [ 1/68 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Отвориха офертите на три компании, които искат да изградят осветлението на "Лаута"
 Вече официално: Локомотив и Левски потвърдиха трансфера на Хуан Переа
 Петър Андреев отговори на Крушарски
 Шеф на Локо: В напреднала фаза сме за привличането на нападател, имаме и други варианти
 Милосавлиевич остава в Локо, пиявиците не му влияели
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: