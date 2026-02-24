Локомотив привлече с краткосрочен наем футболист на ЦСКА

© Часове преди затварянето на трансферния прозорец за българия отборът на Локомотив Пловдив се сдоби с още едно ново попълнение. Черно-белите привлякоха под наем Георги Чорбаджийски.



Полузащитникът е преотстъпен от ЦСКА до края на настоящия сезон 2025/2026, уточниха от "Лаута".



Георги Чорбаджийски е роден на 28.08.2004 г. в София. Юноша е на "армейците", като се е състезавал за първия и втория тим на ЦСКА.



Има записани срещи за националните отбори на България при U19, U20 и U21.