Локомотив привлече с краткосрочен наем футболист на ЦСКА
Автор: Стойчо Генов 18:17Коментари (0)188
©
Часове преди затварянето на трансферния прозорец за българия отборът на Локомотив Пловдив се сдоби с още едно ново попълнение. Черно-белите привлякоха под наем Георги Чорбаджийски.

Полузащитникът е преотстъпен от ЦСКА до края на настоящия сезон 2025/2026, уточниха от "Лаута".

Георги Чорбаджийски е роден на 28.08.2004 г. в София. Юноша е на "армейците", като се е състезавал за първия и втория тим на ЦСКА.

Има записани срещи за националните отбори на България при U19, U20 и U21.
