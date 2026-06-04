Халфът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев е единственият футболист от националния отбор, който няма да пътува за Кишишев. Делегацията на България замина днес преди обед с чартърен полет за мача с Молдова, който е последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември.

Илиев е получил мускулно разтежение на бедрото по време контролата с Черна гора в понеделник и решението на селекционера на тима Александър Димитров е да го освободи от лагера. Предвид краткото време до мача в Кишинев, заместник няма да му бъде търсен. От тази група той е единственият с травма след поражението от Черна гора.

Както е известно, с различни контузии са Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, Димитър Митов, Петко Христов и Станислав Шопов, които логично не бяха повикани от селекционера.

Срещата Молдова - България е утре (петък, 5 юни) на стадион "Зимбру“ в Кишинев с начален час 20:00 часа. Мачовете в турнира Лига на нациите в група С4 пък започват в края на месец септември с домакинство на Люксембург.