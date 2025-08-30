ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Христо Стоичков: Акъл не давам, Илиан Илиев е голям
Автор: Георги Куситасев 12:17Коментари (0)138
© YT: BFU TV
Легендата на българския футбол Христо Стоичков е вторият гост в подкаста на Българския футболен съюз "Да поговорим за футбол“. Носителят на "Златната топка“ разкри подробности как и кога се стигна до поканата от Джани Инфантино за работа във ФИФА, както и свършеното дотук в световната централа през последните 12 месеца. Водещ акцент пък бе предстоящият мач с Испания на 4 септември в София, като Камата разказа откога датира приятелството му със селекционера Луис де ла Фуенте.

Героят и голмайстор от горещото американско лято в САЩ през 1994 година не подмина и темата с Ламин Ямал, но предпочете да насочи внимание към българските, а не испанските футболисти. 

"България се изправя срещу Испания в първия си мач и много хора са с нагласата с колко гола ще загубим, но това изобщо не е така. Първо, тези 40 хиляди, които ще присъстват на стадиона, нека се разграничат малко от репликата “Ние идваме да гледаме Испания". Не – ти идваш да гледаш твоите деца, твоя национален отбор. Фактът, че след това на терена ще излязат 11 испанци, е най-малкият проблем. Бъди там, подкрепи тези момчета, които ще излязат и ще дадат всичко от себе си! Аз няма какво да давам акъл – нито на нашите играчи, нито на Илиан. Страшно много уважавам Илиан Илиев, изключителен треньор, показал го е във времето и начело на Черно море. Най-искрено му желая успехи, защото той ги заслужава.“

Стоичков се върна и към мача с "Ла Роха“ от Евро 96, не пропусна да си си спомни незабравимия Трифон Иванов – за изложбата, посветена на сърцатия защитник, поместена в неговата зала на славата в София, както и за възможността да играе с него в Барселона, която така и не се реализира.

Всичко това може да видите в новия епизод на подкаста "Да поговорим за футбол“ на Българския футболен съюз. Приятно гледане!

