Нападателят на Ботев (Пловдив) Самуил Цонов стартира от първата минута за националния отбор на България U19 в контролата срещу Албания U19. Талантът на "канарчетата" остана на терена до 60-ата минута на проверката, която се игра на базата в Бояна.

"Лъвовете“ се наложиха с 1:0, а единственото попадение реализира Иван Дейков в 71-ата минута на мача. Възпитаниците на селекционера Атанас Рибарски доминираха през целия двубой.

Следващата приятелска среща между България U19 и Албания U19 ще се проведе на 7 юни от 10:30 часа, отново на терена на Национална футболна база.