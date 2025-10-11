Тежък тест в дебюта на новия ни национален селекционер

© facebook/BulgarianNationalTeam България е домакин на Турция в световна квалификация от група "Е" от зона Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа и ще бъде ръководен от португалска съдийска бригада.



Дебют като национален селекционер ще направи Александър Димитров. Националите ни заемат последното 4-то място във временното подреждане с 0 точки. Загубихме у дома от Испания с 0:3 и претърпяхме поражение в гостуването си на Грузия с 3:0. За последно играхме с Турция контрола през 2015 г., когато загубихме с 4:0.



Играчите на Винченцо Монтела са трети с 3 точки, след като спечелиха гостуването си на Грузия с 2:3 и паднаха от Испания у дома с 0:6. Двете държави не са играли официален мач, като Турция има две победи в три контроли за последните 20 години.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на турците е 1.27, докато този за домакините е 11.00. Равенството е оценено на 5.75.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Турция е оценен на 1.25, докато евентуален триумф на България е със ставка 12.00. Равенството е оценено на 5.75.