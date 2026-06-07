Нападателят на Ботев Пловдив) Самуил Цонов се разписа при класическа победа за юношеския национален отбор на България до 19 години. Нашите записаха втори пореден успех над Албания в рамките на седмица. В приятелска среща, играна днес на Национална футболна база, селекцията на Атанас Рибарски се наложи с категоричното 3:0.

Българските национали започнаха уверено и закономерно откриха резултата в 27-ата минута с гол на Марто Бойчев, който даде аванс на "лъвчетата“.

В края на първото полувреме Самуил Цонов се разписа за 2:0 от дузпа, а след подновяването на играта българският тим продължи да диктува темпото на терена. Цонов остана на терена до 60-ата минута.

Цонов (№9) започна титуляр и остана на терена до 60-ата минута

В 61-ата минута се стигна до трети гол, като негов автор стана Даниел Кирилов, който оформи крайното 3:0 за България.