Спортните новини:
Играхме прилично, но въпреки това записахме пета поредна загуба
Автор: Стойчо Генов 20:54Коментари (1)464
©
Националният отбор на България този път изигра по-приличен мач, но въпреки това записа пета поредна загуба в световните квалификации от Група "Е". Нашите отстъпиха на Турция с 0:2 в двубой, който се игра на стадион "Матлъ" в Бурса.

Така воденият от селекционера Александър Димитров тим остана на последното място във временното класиране с 0 точки, докато турците са втори с 12 точки.

В другия мач от нашата група Испания разгроми Грузия с 4:0 като гост и продължава да е лидер с пълен актив от 15 точки. Грузия пък остана предпоследна с 3 точки.

След четвърт час игра на стадиона в Бурса домакините получиха право да изпълнят пряк свободен удар пред наказателното поле. Зад топката застана Хакан Чалханоолу, който отправи силен удар, а топката срещна ръката на Християн Петров. Реферът Ник Уолш прецени, че ръката на пловдивчанина не е в естествено положение, а топката лети по посока на вратата, заради което отсъди дузпа и тя бе потвърдена от ВАР. Чалханоглу изпълни точно за 1:0.

Пет минути по-късно Керем Актюркоолу получи с гръб към вратата, елиминира Кристиан Димитров и шутира, но Димитър Митов изби в корнер.

В края на полувремето Кирил Десподов отправи силен удар директно от фаул, при който вратарят на домакините се намеси и улови.

В добавеното време на първата част Кенан Йълдъз изведе Керем Актюркоолу отляво в наказателното поле, който шутира в близкия ъгъл, но Димитър Митов изби в корнер.

В 58-ата минута късметът обърна гръб на нашите. След брилянтна атака Кирил Десподов подаде с пета към Георги Русев и той шутира с десния крак от около 25 метра. Топката обаче рикошира в гредата и се върна във владение на домакините.

Четвърт час преди края Георги Русев проби и отправи изключително опасен шут с десния крак, но вратарят на Турция се разтегна и изби в корнер.

В 84-ата минута Турция удвои резултата. Хакан Чалханоолу центрира остро от фаул в наказателното поле. Там Атанас Чернев изпревари Самет Акайдън и опита да изчисти топката, но заби право в собствената си врата за 2:0. Пловдивчанинът си отбеляза автогол и в предишния мач срещу Испания, а България инкасира общо 3-и автогол в последните си 3 двубоя. 

Турция: 23. Угурджан Чакър, 2. Мехмет Зеки Челик, 3. Мерих Демирал, 7. Керем Актюркоглу, 8. Арда Гюлер, 10. Хакан Чалханоолу, 11. Кенан Йълдъз, 14. Абдюлкерим Бардакджъ, 16. Исмаил Юксек, 19. Огюз Айдън, 20. Ферди Кадиоглу.

България: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 3. Атанас Чернев, 5. Кристиан Димитров, 2. Християн Петров, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев (72- 18. Ивайло Чочев), 14. Филип Кръстев, 7. Георги Русев (86- 9. Владимир Николов), 10. Здравко Димитров (72- 16. Марин Петков), 11. Кирил Десподов (63- 17. Мартин Минчев).
Още по темата:
13.11.2025
13.11.2025
10.11.2025
07.11.2025
06.11.2025
20.10.2025
Тези турците не пият ли минерална вода на стадиона? ГонзЮ щеше да нареди една фамозна победа с 0:4! Това е българският футбол: отрепки и тарикати, които подскачат като за световно, когато са им подарили някой мач. Пародия. БФС са за Карлуково.
