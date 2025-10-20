ИЗПРАТИ НОВИНА
Капитанът на Локо Димитър Илиев подкрепи Светльо Вуцов в скандала с националния отбор
Автор: Стойчо Генов 09:54
©
Капитанът и легенда на Локомотив Пловдив Димитър Илиев изрази подкрепата си към вратаря на Левски и националния отбор Светослав Вуцов.

Това стана ясно от официално становище на Асоциацията на българските футболисти (АБФ).

Както е известно, Димитър Илиев е вицепрезидент на АБФ, а становището освен от него, е подписано и от президента Мила Христова, която освен това е и член на Изпълкома на БФС.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното становище на АБФ по темата:

След като изчакахме да утихнат страстите и емоциите и след като внимателно анализирахме ситуацията около националния вратар Светослав Вуцов, бихме искали да заявим следното:

Едва ли някой би оспорил, че във футболната игра най-важни са футболистите. Без футболисти няма футбол.

На всички е известно, че България не разполага с голям брой качествени футболисти. Затова е недопустимо да съсипваме и малкото, които имаме. Ние заставаме в подкрепа на Светослав Вуцов и сме готови да му осигурим психологическа и юридическа помощ, ако самият той пожелае. Мястото на Светослав е в националния отбор и ние сме убедени, че той ще бъде важна част от неговото настояще и бъдеще.

Призоваваме ръководството на БФС да намери справедливо решение на този случай и да не допуска възникването на подобни проблеми в националния отбор.

Случаят със Светослав е само върхът на айсберга. По-тревожното е, че на клубно ниво съществуват редица подобни случаи, които, по разбираеми причини, не достигат до широката общественост. Отношенията между треньори и футболисти в един отбор трябва да се градят на взаимно уважение и зачитане на достойнството на всяка от страните.

Затова Асоциацията на българските футболисти ще внесе предложение в БФС треньорите и футболистите да подписват Етичен кодекс на поведение, който да бъде неразделна част от техния трудов договор. Този кодекс следва да съдържа основните принципи и норми, определящи поведението и взаимоотношенията на участниците във футболния процес.

Убедени сме, че моралът и възпитанието са ценности, които трябва да бъдат в основата на промяната в българския футбол, и ние сме готови да работим в тази посока.

От името на Асоциацията на българските футболисти 

Мила Христова – президент

Димитър Илиев - вицепрезидент
