ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (18)
Първият избор на Александър Димитров: Трима пловдивчани попаднаха в списъка му
Автор: Стойчо Генов 13:19Коментари (0)628
©
Новият селекционер на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври.

На 11 октомври “лъвовете" посрещат Турция на стадион “Васил Левски" в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион “Хосе Сория" във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

В списъка на селекционера попаднаха трима пловдивчани - Атанас Чернев, Християн Петров и Станислав Шопов.

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша).

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.
Още по темата: общо новини по темата: 612
24.09.2025
24.09.2025
19.09.2025
16.09.2025
12.09.2025
11.09.2025
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Четирима отпаднаха от Левски, ето кои са в групата за дербито с Локо
 Спортни звезди уважиха празника "Детска олимпиада" в ДГ "Мирослава"
 Жребият е хвърлен! Ясни са съперниците на Локо, Ботев и Спартак за Купата
 Фенклубът на Локо: Ние обичаме до полуда и подкрепяме до последен дъх!
 64 години от рождението на един от най-големите футболисти на Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: