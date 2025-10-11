ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (6)
Позорна загуба на България в дебюта на новия треньор, Турция ни вкара 6 гола
Автор: Румяна Пензова 23:52 / 11.10.2025Коментари (1)116
© FB: Team Bulgaria
България допусна кошмарна загуба от Турция с 1:6 в световна квалификация от група "Е" от зона Европа в дебюта на новия ни национален селекционер Александър Димитров.

Двубоят се изигра на Националния стадион "Васил Левски" в София.

Първите минути на първата част бяха силни за Турция.

В 11-ата минута звездата на Реал (Мадрид) Арда Гюлер изведе Турция напред в резултата с удар с левия крак.

България обаче изравни резултата само две минути по-късно, когато удар на Радослав Кирилов рикошира в тялото на Зеки Челик и попадна във вратата, пазена от Угурджан Чакър.

През втората част започна истинският кошмар за българите. 

Турция отбележиха три гола в рамките на 10-11 минути, като точен за два гола бе звездата на Ювентус Кенан Йълдъз. Виктор Попов пък си отбеляза автогол в 51-ата минута.

В 65-ата минута Турция поведе с 5:1. Гюлер подаде на Челик, който бе изпуснат на близката греда и вкара с глава.

Във втората добавена минута турците дооформиха крайното 6:1 в тяхна полза чрез Ирван Кахведжи.

Така България е последна в групата си, а турците са на втората позиция.

България игра в състав: 1. Димитър Митов, 2. Християн Петров, 6. Виктор Попов (62- Иван Турицов), 8. Андриан Краев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов (72- Лукас Петков), 11. Кирил Десподов (62- Мартин Минчев), 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 16. Марин Петков (63- Здравко Димитров), 18. Ивайло Чочев (72- Филип Кръстев).
Още по темата: общо новини по темата: 618
11.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
04.10.2025
03.10.2025
26.09.2025
предишна страница [ 1/103 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Гонзо, не можеш да управляваш! Нищо добро не носиш на футбола ни! Моля те , напусни!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Трима пловдивчани играха за България U19 при драматична загуба с гол в добавеното време
 Славия остана без треньор преди гостуването на Ботев в Пловдив
 Младок от Ботев повикан в националния отбор за мачове с Литва, Словакия и Полша
 Локомотив приключи седмицата със закрита контрола срещу втория отбор
 Тежък тест в дебюта на новия ни национален селекционер
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: