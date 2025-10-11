Позорна загуба на България в дебюта на новия треньор, Турция ни вкара 6 гола

© FB: Team Bulgaria България допусна кошмарна загуба от Турция с 1:6 в световна квалификация от група "Е" от зона Европа в дебюта на новия ни национален селекционер Александър Димитров.



Двубоят се изигра на Националния стадион "Васил Левски" в София.



Първите минути на първата част бяха силни за Турция.



В 11-ата минута звездата на Реал (Мадрид) Арда Гюлер изведе Турция напред в резултата с удар с левия крак.



България обаче изравни резултата само две минути по-късно, когато удар на Радослав Кирилов рикошира в тялото на Зеки Челик и попадна във вратата, пазена от Угурджан Чакър.



През втората част започна истинският кошмар за българите.



Турция отбележиха три гола в рамките на 10-11 минути, като точен за два гола бе звездата на Ювентус Кенан Йълдъз. Виктор Попов пък си отбеляза автогол в 51-ата минута.



В 65-ата минута Турция поведе с 5:1. Гюлер подаде на Челик, който бе изпуснат на близката греда и вкара с глава.



Във втората добавена минута турците дооформиха крайното 6:1 в тяхна полза чрез Ирван Кахведжи.



Така България е последна в групата си, а турците са на втората позиция.



България игра в състав: 1. Димитър Митов, 2. Християн Петров, 6. Виктор Попов (62- Иван Турицов), 8. Андриан Краев, 9. Кристиян Стоянов, 10. Радослав Кирилов (72- Лукас Петков), 11. Кирил Десподов (62- Мартин Минчев), 12. Росен Божинов, 15. Петко Христов, 16. Марин Петков (63- Здравко Димитров), 18. Ивайло Чочев (72- Филип Кръстев).