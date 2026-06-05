Отборът на ФК Дълго поле спечели баража от първия кръг за попълване на Трета лига - Югоизточна група през следващия сезон. Жълто-черните победиха тима на Спортист (Роза) с 4:3, а двубоят се игра на неутралния терен в Хасково.

По този начин Дълго поле се класира за втория кръг, който всъщност е полуфинал. Там съперник на тима от пловдивския регион ще бъде ФК Поморие. Баражът ще се играе на 7 юни (неделя) от 18,00 часа на стадиона в град Твърдица, Сливенска област.

В другия полуфинал в пловдивското село Белозем излизат Крумовград срещу Хасково.

Футболистите на Дълго поле очакват баража с Поморие

Победителите в двата полуфинала ще се изправят в решаващ финал за влизане в Трета лига - Югоизточна група. Той е насрочен за 11 юни (четвъртък) от 18,00 часа.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че отборът на Дълго поле доби право на участие в тези баражи, след като стана шампион на "А" Областна група - Пловдив. Жълто-черните завършиха с актив от 69 точки, изпреварвайки с 3 повече втория Спартак (Болярци).