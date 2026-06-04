Ръководството на баскетболния Локомотив Пловдив излезе с официална позиция преди решителния 5-и мач за шампионската титла на страната срещу отбора на Балкан (Ботевград). Двубоят е в петък (5 юни) от 19,15 часа в зала "Арена Ботевград", но до този момент от федерацията странно забавят обявяването на съдийските назначения.

Освен това от БК Локомотив разпространиха скандално видео след края на четвъртия двубой, който се игра в зала "Сила". На кадрите се вижда как представители на семейство Гавалюгови са "обградили" председателя на Съдийската комисия Ивайло Ресиловски и с жестове и подбутвания искат явно някакви обяснения от него.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на БК Локомотив, както и предоставеното от клуба видео:

След като изпратихме официален имейл по поставените от нас въпроси и до този момент не получихме отговор, сме принудени да се обърнем публично към баскетболната общественост.

Споделяме видео от случилото се след четвъртия мач, в което участват представители на семейство Гавалюгови и г-н Ресиловски, председател на Съдийската комисия. Оставяме на обществеността сама да прецени дали показаното поведение съответства на принципите на спортсменството, феърплея, безпристрастността и взаимното уважение, които следва да бъдат в основата на българския баскетбол.

Отбелязваме също така, че случилото се по никакъв начин не е намерило отражение в официалния доклад след срещата.

В тази връзка поставяме следните въпроси:

Има ли връзка между описаната ситуация и факта, че вече трети ден не е обявен съдийският наряд за следващия мач, при положение че до началото му остават по-малко от 48 часа?

Вярна ли е информацията, която все по-активно се коментира в баскетболните среди, че след упражнен натиск от страна на представители на Балкан Ботевград е извършена промяна в първоначално определения съдийски наряд по отношение на съдия №1 в България?

Ако подобна промяна е факт, на какви основания е направена и какъв сигнал се изпраща към съдийската общност относно независимостта и защитата на съдиите при изпълнение на техните задължения?

Кой участва във вземането на решения относно определянето на съдийските наряди и съгласувани ли са тези решения със Стефка Славова или със Сашо Везенков в качеството му на вицепрезидент на БФБ и президент на Балкан Ботевград, което очевидно НЕ е конфликт на интереси спрямо заеманите длъжности?

Какви са реалните причини за забавянето при определянето и обявяването на съдийския наряд?

Считаме, че тези въпроси заслужават ясен, официален и публичен отговор в интерес на прозрачността, доверието в институциите и равнопоставеността на всички участници в първенството.

Очакваме своевременна реакция от компетентните органи.