Спортните новини: Днес (11) | Вчера (4)
Ново американско попълнение в баскетбония Локомотив (Пловдив)
Автор: Стойчо Генов 14:42
©
Ново чуждестранно попълнение в баскетбония Локомотив (Пловдив)! Ръководството на черно-белите привлече американския гард Грант Сингълтън.

Ето как той бе представен в новия си клуб:

Добре дошъл в БК Локомотив Пловдив, Grant Singleton!

Американският гард Grant Singleton (роден на 1 август 2000 г.) се присъединява към "черно-белите“.

След силен колежански период с Fairleigh Dickinson, където записва 13.9 точки, 3.7 борби и 3.4 асистенции, Grant продължи кариерата си в Европа.

В последния си сезон на европейска сцена, в турнира FIBA Europe Cup, Grant игра за отбора Kataja Basket и записва средно 10.1 точки, 2.3 борби и 2.8 асистенции на мач.

Очакваме той да внесе скорост, динамика и допълнителна острота в атаката, както и стабилност в организацията на играта.

Добре дошъл в Пловдив, Grant!
