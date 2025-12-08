Ново американско попълнение в баскетбония Локомотив (Пловдив)

© Ново чуждестранно попълнение в баскетбония Локомотив (Пловдив)! Ръководството на черно-белите привлече американския гард Грант Сингълтън.



Ето как той бе представен в новия си клуб:



Добре дошъл в БК Локомотив Пловдив, Grant Singleton!



Американският гард Grant Singleton (роден на 1 август 2000 г.) се присъединява към "черно-белите“.



След силен колежански период с Fairleigh Dickinson, където записва 13.9 точки, 3.7 борби и 3.4 асистенции, Grant продължи кариерата си в Европа.



В последния си сезон на европейска сцена, в турнира FIBA Europe Cup, Grant игра за отбора Kataja Basket и записва средно 10.1 точки, 2.3 борби и 2.8 асистенции на мач.



Очакваме той да внесе скорост, динамика и допълнителна острота в атаката, както и стабилност в организацията на играта.



Добре дошъл в Пловдив, Grant!