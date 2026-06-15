Тежък момент за баскетболиста на Локомотив Пловдив Преслав Дурев! Той премина успешно операция на кръстни връзки на коляното, но сега му предстои дълъг период на възстановяване и рехабилитация, който ще протече под наблюдението на медицински специалисти.

"Ръководството, треньорският щаб, съотборниците и цялото семейство на БК Локомотив Пловдив застават зад Преслав и му пожелават здраве, търпение и силен дух по пътя към пълното му възстановяване. Очакваме те отново на паркета", обявиха по този повод от "черно-белия" баскетболен клуб.