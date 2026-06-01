Баскетболният Локомотив Пловдив продължава да шокира всички специалисти и написа нова страница в своята история. Черно-белите, които са абсолютни дебютанти в мъжката Национална баскетболна лига, стигнаха до решителен 5-и мач за шампионската титла.

Това стана факт, след като момчетата на треньора Асен Николов победиха Балкан (Ботевград) с 84:78 (22:18, 20:25, 26:19, 16:16) в двубой №4 от финалния плейоф, който се игра в препълнената зала "Сила" в Пловдив. Така пловдивчани, които изоставаха с 0-2 в серията, вече я изравниха до 2-2 победи.

Калил Милър избухна с "дабъл-дабъл" от 18 точки и 11 борби за успеха на "черно-белите", Грант Сингълтън добави 16 точки, а по 13 реализираха Шоу Андерсън и Кръстомир Михов.

За Балкан най-резултатен бе Травис Макконико, който вкара 19 точки и добави 10 асистенции.

Петият и последен мач ще се играе в петък (5 юни) от 19,15 часа в Ботевград.