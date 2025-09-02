Локомотив Пловдив привлече втори баскетболист от Северна Америка

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Стойчо Генов 21:16
Ръководството на БК Локомотив Пловдив привлече втори чужденец от Северна Америка за предстоящия дебютен сезон в Националната баскетболна лига. Черно-белите подсилиха състава си с канадския център Калил Милър.

Родом от Скарбъро, Онтарио, Милър преминава през силна колежанска кариера в Seneca College и McMaster University, където е отличен като Defensive Player of the Year и се утвърждава като един от най-добрите защитници в лигата.

Професионалният му път минава през Ottawa BlackJacks (CEBL), EN Baskets Schwelm (Германия), Swans Gmunden (Австрия), а през 2025 г. се завръща у дома, за да играе за Scarborough Shooting Stars.

В Европа Милър записва впечатляващи средни показатели от 16.5 точки, 11.4 борби и 2.3 блокa на мач. В канадската CEBL той реализира и своя рекордна изява с 19 точки и 17 борби, с което показва, че е играч, който променя хода на мачовете.

"Добре дошъл в черно-бялото семейство, Калил! Успех на паркета", написаха по този повод от БК Локомотив Пловдив.

Припомняме, че преди Милър черно-белите привлякоха и американския гард Куинтън Минси.
