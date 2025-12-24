ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Стойчо Генов 12:32
Локомотив Пловдив и Балкан Ботевград изиграха оспорван и равностоен двубой в зала "Сила“, решен в самия край. След размяна на серии и много обрати, срещата от поредния кръг в първенството на Националната баскетболна лига завърши при резултат 89:94 в полза на гостите от Ботевград.

За Локомотив най-резултатен бе Девърл Рамзи с 27 точки и 9 асистенции, а Кхалил Милър записа дабъл-дабъл от 13 точки и 23 борби.

Феновете отново бяха нашата най-голяма подкрепа и създадоха страхотна атмосфера в залата, за което им благодарим! За пореден път зала “Сила" се оказа тясна за черно-бялото семейство, обявиха от БК Локомотив Пловдив.

На полувремето най-малките "смърфове" получиха подаръци от НБЛ, след като написаха своите писма до баскетболния Дядо Коледа.

Следващият мач е на 28 декември срещу БК Шумен в Шумен от 17:00 часа. Това ще бъде и последният мач за календарната 2025 година.
